Squads Madhya Pradesh vs Kerala T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Ajnas M
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Asif KM
bowler
Hirwani Mihir
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Iyer Venkatesh
all rounder
Baby Sachin
batsman
Jain Saransh
bowler
Basith Abdul
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Khan Avesh
bowler
Joseph Sijomon
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Kumar Vinod
bowler
Khejroliya Kulwant
bowler
Kunnummal Rohan
batsman
Patidar Rajat
batsman
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Sahani Parth
batsman
Sharma Shubham
batsman
Nayanar Varun
wicket keeper
Solanki Sagar
all rounder
Nizar Salman
batsman
Thakur Rakesh
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Match has not started yet