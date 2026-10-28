Squads Madhya Pradesh vs Kerala T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

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MAP
KER
KER

Playing

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MAP
KER
KER
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Iyer Venkatesh

all rounder

Basith Abdul

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Nayanar Varun

wicket keeper

Solanki Sagar

all rounder

Thakur Rakesh

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Bench

MAP
MAP
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet