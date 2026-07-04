Abhijeet Deepak Ahuja

Abhijeet Deepak Ahuja

batsman

Full name:Abhijeet Deepak Ahuja
Nationality:Hungary
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2024 Teams

Hungary

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1919
Innings11
Overs2.02.0
Balls--
Maidens11
Runs88
Wickets22
Avg44
SR66
Eco44
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1919
Innings1818
Not outs11
Runs314314
Balls Faced328328
Avg18.4718.47
SR95.7395.73
Fours2525
Fifties22
Sixies77
Highest7575
Hundreds00

Another Players

Chauhan, Sachin

Chauhan, Sachin

Adapaka, Bhavani Prasad

Adapaka, Bhavani Prasad

Hassan, Mueez Ul

Hassan, Mueez Ul

Kheterpal, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Bhaiji, Maaz

Bhaiji, Maaz

Fontaine, Mark

Fontaine, Mark

Mohammed, Sufiyan

Mohammed, Sufiyan

Darapureddy, Ashrith

Darapureddy, Ashrith

Muhammad, Saqlain

Muhammad, Saqlain

Abbas, Ghulam

Abbas, Ghulam