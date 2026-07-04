Abhijeet Deepak Ahuja
batsman
|Full name:
|Abhijeet Deepak Ahuja
|Nationality:
|Hungary
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|19
|19
|Innings
|1
|1
|Overs
|2.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|8
|8
|Wickets
|2
|2
|Avg
|4
|4
|SR
|6
|6
|Eco
|4
|4
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|19
|19
|Innings
|18
|18
|Not outs
|1
|1
|Runs
|314
|314
|Balls Faced
|328
|328
|Avg
|18.47
|18.47
|SR
|95.73
|95.73
|Fours
|25
|25
|Fifties
|2
|2
|Sixies
|7
|7
|Highest
|75
|75
|Hundreds
|0
|0