T20 Continental Cup
Hungary vs Switzerland
T20 Continental Cup
HUN
141
SWI
145
Romania vs Hungary
T20 Continental Cup
ROM
125
HUN
124
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
BEL
233
HUN
222
Belgium vs Hungary
T20 Continental Cup
BEL
211
HUN
124
|Gender:
|Men
2024 Players
T20 Budapest Cup 2025
|Matches Played
|3
|Won
|1
|Drawn
|0
|Lost
|2
|No result
|0
T20 Continental Cup
HUN
141
SWI
145
T20 Continental Cup
ROM
125
HUN
124
T20 Continental Cup
BEL
233
HUN
222
T20 Continental Cup
BEL
211
HUN
124
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
NOR
HUN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
HUN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
HUN
TUR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN