Hungary

Hungary

Gender:Men

Players

2024 Players

Abhijeet Deepak Ahuja

Hungary

Abhishek Deepak Ahuja

Hungary

Abhishek Kheterpal

Hungary

Akbar Danyal

Hungary

Ali Hassan

Pakistan

Ali Yalmaz Hasan

Pakistan

Amal Jacob

Hungary

Daniel Adam Gall

Hungary

Farasat Ali Wani

Hungary

Harsh Vardhan Mandhyan

Hungary

Kamran Wahid

Hungary

Mark Des Fontaine

Hungary

Muhammad Abbas Ghani

Hungary

Muhammad Burhan Ud Din

Pakistan

Sandeep Mohandas

Hungary

Shiekh Rasik Bin Hamid

Hungary

Vinoth Ravindran

Hungary

Statistics

T20 Budapest Cup 2025

Matches Played3
Won1
Drawn0
Lost2
No result0

Hungary Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

Another teams

Barbarians (Bul)

Barbarians (Bul)

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

MI London

MI London

Papua New Guinea

Papua New Guinea

South Africa A

South Africa A

Indonesia U19

Indonesia U19

Cc Yullis Mu Trakia

Cc Yullis Mu Trakia

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Sunrisers Leeds

Sunrisers Leeds

Vanuatu U19

Vanuatu U19