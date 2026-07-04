Ahuja Abhishek Stan
wicket keeper
|Full name:
|Ahuja Abhishek Stan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|14
|14
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|14
|14
|Innings
|13
|13
|Not outs
|0
|0
|Runs
|249
|249
|Balls Faced
|235
|235
|Avg
|19.15
|19.15
|SR
|105.95
|105.95
|Fours
|22
|22
|Fifties
|1
|1
|Sixies
|10
|10
|Highest
|61
|61
|Hundreds
|0
|0