Ahuja Abhishek Stan

Ahuja Abhishek Stan

wicket keeper

Full name:Ahuja Abhishek Stan

Teams

2023 Teams

Hungary

Royal Tigers Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1313
Not outs00
Runs249249
Balls Faced235235
Avg19.1519.15
SR105.95105.95
Fours2222
Fifties11
Sixies1010
Highest6161
Hundreds00

Another Players

Rehman, Abdul

Rehman, Abdul

Chauhan, Sachin

Chauhan, Sachin

Goutham, Sai

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Basit, Abdul

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Mannan, Abdul

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Adapaka, Bhavani Prasad

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Hassan, Mueez Ul

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Kheterpal, Abhishek

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Bhaiji, Maaz

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Fontaine, Mark

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