Ali Waqas
batsman
|Full name:
|Ali Waqas
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|98
|51
|55
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|98
|51
|55
|Innings
|173
|48
|53
|Not outs
|24
|4
|9
|Runs
|5176
|1508
|1138
|Balls Faced
|10915
|2014
|1125
|Avg
|34.73
|34.27
|25.86
|SR
|47.42
|74.87
|101.15
|Fours
|667
|169
|124
|Fifties
|27
|7
|5
|Sixies
|10
|15
|24
|Highest
|175
|121
|72
|Hundreds
|8
|3
|0