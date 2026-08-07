Ali Waqas

Ali Waqas

batsman

Full name:Ali Waqas
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Faisalabad Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches985155
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches985155
Innings1734853
Not outs2449
Runs517615081138
Balls Faced1091520141125
Avg34.7334.2725.86
SR47.4274.87101.15
Fours667169124
Fifties2775
Sixies101524
Highest17512172
Hundreds830

Another Players

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