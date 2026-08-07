Taimur Sultan
batsman
|Full name:
|Taimur Sultan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|18
|3
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|6
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|6
|0
|SR
|0
|6
|0
|Eco
|0
|6
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|18
|3
|Innings
|13
|18
|3
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|242
|402
|27
|Balls Faced
|523
|547
|28
|Avg
|20.16
|22.33
|13.5
|SR
|46.27
|73.49
|96.42
|Fours
|31
|53
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|5
|1
|Highest
|102
|102
|21
|Hundreds
|1
|1
|0