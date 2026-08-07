Taimur Sultan

Taimur Sultan

batsman

Full name:Taimur Sultan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Faisalabad Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7183
Innings010
Overs01.00
Balls---
Maidens000
Runs060
Wickets010
Avg060
SR060
Eco060
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7183
Innings13183
Not outs101
Runs24240227
Balls Faced52354728
Avg20.1622.3313.5
SR46.2773.4996.42
Fours31534
Fifties000
Sixies051
Highest10210221
Hundreds110

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