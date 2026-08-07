George Van Heerden
bowler
|Full name:
|George Van Heerden
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|Innings
|1
|0
|Overs
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|3
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|3
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|Innings
|2
|8
|Not outs
|1
|1
|Runs
|44
|194
|Balls Faced
|62
|163
|Avg
|44
|27.71
|SR
|70.96
|119.01
|Fours
|3
|16
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|2
|4
|Highest
|23
|75
|Hundreds
|0
|0