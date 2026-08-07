George Van Heerden

George Van Heerden

bowler

Full name:George Van Heerden

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches28
Innings10
Overs1.00
Balls--
Maidens00
Runs30
Wickets00
Avg00
SR00
Eco30
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches28
Innings28
Not outs11
Runs44194
Balls Faced62163
Avg4427.71
SR70.96119.01
Fours316
Fifties01
Sixies24
Highest2375
Hundreds00

Another Players

King, JP

King, JP

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

White, David

White, David

Nabe, Mthiwekhaya

Nabe, Mthiwekhaya

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

de Klerk, Jade

de Klerk, Jade

King, JP

King, JP

Ntuli, Tshepo

Ntuli, Tshepo

Tait, Stephan

Tait, Stephan