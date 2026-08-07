Clayton Gregory Bosch

Clayton Gregory Bosch

all rounder

Full name:Clayton Gregory Bosch
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Knights

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches333117
Innings463014
Overs598.0192.249.0
Balls---
Maidens11260
Runs19211096387
Wickets633110
Avg30.4935.3538.7
SR56.9537.2229.4
Eco3.215.697.89
BB733
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches333117
Innings52298
Not outs1074
Runs913436154
Balls Faced1973577106
Avg21.7319.8138.5
SR46.2775.56145.28
Fours1364314
Fifties321
Sixies548
Highest717264
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Botha, Patrick

Botha, Patrick

Coetzee, Gerald

Coetzee, Gerald

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques

Mosehle, Mangaliso

Mosehle, Mangaliso

Motlhoaring, Orapeleng

Motlhoaring, Orapeleng

Baartman, Ottniel

Baartman, Ottniel