Clayton Gregory Bosch
all rounder
|Full name:
|Clayton Gregory Bosch
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|31
|17
|Innings
|46
|30
|14
|Overs
|598.0
|192.2
|49.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|112
|6
|0
|Runs
|1921
|1096
|387
|Wickets
|63
|31
|10
|Avg
|30.49
|35.35
|38.7
|SR
|56.95
|37.22
|29.4
|Eco
|3.21
|5.69
|7.89
|BB
|7
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|31
|17
|Innings
|52
|29
|8
|Not outs
|10
|7
|4
|Runs
|913
|436
|154
|Balls Faced
|1973
|577
|106
|Avg
|21.73
|19.81
|38.5
|SR
|46.27
|75.56
|145.28
|Fours
|136
|43
|14
|Fifties
|3
|2
|1
|Sixies
|5
|4
|8
|Highest
|71
|72
|64
|Hundreds
|0
|0
|0