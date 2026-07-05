David John White

David John White

batsman

Full name:David John White
Nationality:South Africa

Teams

2024 Teams

Manipal Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches853923
Innings3584
Overs254.037.012.0
Balls---
Maidens4230
Runs87019157
Wickets16105
Avg54.3719.111.4
SR95.2522.214.4
Eco3.425.164.75
BB442
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches853923
Innings1463923
Not outs1225
Runs43001210786
Balls Faced88251667683
Avg32.0832.743.66
SR48.7272.58115.08
Fours63613874
Fifties1759
Sixies151021
Highest16012787
Hundreds720

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

Uthappa, Robin

Uthappa, Robin

Singh, Harbhajan

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Khan, Imran

Khan, Imran

Klusener, Lance

Klusener, Lance

Kumar, Praveen

Kumar, Praveen

Anderson, Corey

Anderson, Corey