David John White
batsman
|Full name:
|David John White
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|39
|23
|Innings
|35
|8
|4
|Overs
|254.0
|37.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|42
|3
|0
|Runs
|870
|191
|57
|Wickets
|16
|10
|5
|Avg
|54.37
|19.1
|11.4
|SR
|95.25
|22.2
|14.4
|Eco
|3.42
|5.16
|4.75
|BB
|4
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|39
|23
|Innings
|146
|39
|23
|Not outs
|12
|2
|5
|Runs
|4300
|1210
|786
|Balls Faced
|8825
|1667
|683
|Avg
|32.08
|32.7
|43.66
|SR
|48.72
|72.58
|115.08
|Fours
|636
|138
|74
|Fifties
|17
|5
|9
|Sixies
|15
|10
|21
|Highest
|160
|127
|87
|Hundreds
|7
|2
|0