Anisha Kulendri Dissanayake

Anisha Kulendri Dissanayake

batsman

Full name:Anisha Kulendri Dissanayake

Teams

2026 Teams

Middlesex Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs32
Wickets4
Avg8
SR10.5
Eco4.57
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Anisha Kulendri Dissanayake Schedule & Results

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