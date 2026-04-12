Middlesex

Middlesex

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abbie Whybrow

Alice Whitemore

Ananya Patel

England

Anisha Kulendri Dissanayake

Ariana Dowse

England

Artemis Downer

Bex Tyson

England

Finty Trussler

England

Gayatri Kamal S Gole

England

Georgia Irving

England

Hannah C Francis

Hannah Davis

England

Hannah R Francis

Issy Routledge

Jenny Blofield

Katie Wolfe

England

Lauren Turner

Layla Judge

Lucy Porter

Mia Elizabeth Wright Rogers

England

Naomi Dattani

England

Natasha Tara Miles

England

Olivia Kibler

Pippa Nancy Sproul

Scotland

Rachana Cambampaty

Rebecca Tyson

Riva Pindoria

Sarah Pearson

Saskia Horley

Australia

Scarlett Hughes

England

Sonali Patel

Victoria Solomon

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Middlesex Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Punjab Panthers

Punjab Panthers

Kent

Kent

Glamorgan

Glamorgan

Essex

Essex

Europe XI

Europe XI

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers

Yorkshire

Yorkshire

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Wild Woods Warriors

Wild Woods Warriors

Hampshire

Hampshire