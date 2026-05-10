Sonali Patel

Sonali Patel

bowler

Full name:Sonali Patel

Teams

2026 Teams

Middlesex Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs5.0
Balls-
Maidens0
Runs16
Wickets0
Avg0
SR0
Eco3.2
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings2
Not outs1
Runs11
Balls Faced20
Avg11
SR55
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Sonali Patel Schedule & Results

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