One-Day Cup, League 2, Women
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
Sussex Sharks vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
248
MID
249
bowler
|Full name:
|Sonali Patel
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|2
|Overs
|5.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|16
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|3.2
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|2
|Not outs
|1
|Runs
|11
|Balls Faced
|20
|Avg
|11
|SR
|55
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|8
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
248
MID
249