Blessed Muzite

Blessed Muzite

batsman

Full name:Blessed Muzite

Teams

2023 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches483
Innings201
Overs10.001.0
Balls---
Maidens000
Runs47018
Wickets100
Avg4700
SR6000
Eco4.7018
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches483
Innings783
Not outs000
Runs7812394
Balls Faced17819995
Avg11.1415.3731.33
SR43.8261.898.94
Fours13118
Fifties000
Sixies000
Highest413746
Hundreds000

Another Players

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Tufail, Zaheer

Tufail, Zaheer

Mubaiwa, Wallace

Mubaiwa, Wallace

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Masike, Christophe

Masike, Christophe

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Takodza, Tinotenda Marshal

Takodza, Tinotenda Marshal

Chipungu, Brighton

Chipungu, Brighton

Jongwe, Luke

Jongwe, Luke

Gwandu, Trevor

Gwandu, Trevor