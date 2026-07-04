Blessed Muzite
batsman
|Full name:
|Blessed Muzite
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|3
|Innings
|2
|0
|1
|Overs
|10.0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|47
|0
|18
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|47
|0
|0
|SR
|60
|0
|0
|Eco
|4.7
|0
|18
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|8
|3
|Innings
|7
|8
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|78
|123
|94
|Balls Faced
|178
|199
|95
|Avg
|11.14
|15.37
|31.33
|SR
|43.82
|61.8
|98.94
|Fours
|13
|11
|8
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|41
|37
|46
|Hundreds
|0
|0
|0