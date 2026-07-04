Kudakwashe Macheka
bowler
|Full name:
|Kudakwashe Macheka
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|6
|Innings
|14
|10
|5
|Overs
|145.4
|67.0
|14.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|25
|1
|0
|Runs
|505
|369
|128
|Wickets
|16
|12
|9
|Avg
|31.56
|30.75
|14.22
|SR
|54.62
|33.5
|9.44
|Eco
|3.46
|5.5
|9.03
|BB
|3
|3
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|6
|Innings
|15
|6
|3
|Not outs
|3
|3
|3
|Runs
|92
|56
|7
|Balls Faced
|199
|99
|12
|Avg
|7.66
|18.66
|0
|SR
|46.23
|56.56
|58.33
|Fours
|8
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|1
|0
|Highest
|23
|30
|5
|Hundreds
|0
|0
|0