Kudakwashe Macheka

Kudakwashe Macheka

bowler

Full name:Kudakwashe Macheka
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8106
Innings14105
Overs145.467.014.1
Balls---
Maidens2510
Runs505369128
Wickets16129
Avg31.5630.7514.22
SR54.6233.59.44
Eco3.465.59.03
BB334
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8106
Innings1563
Not outs333
Runs92567
Balls Faced1999912
Avg7.6618.660
SR46.2356.5658.33
Fours840
Fifties000
Sixies310
Highest23305
Hundreds000

Another Players

Mutumbami, Richmond

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Frost, Alistair

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Chataira, Takudzwa Zivanai

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Mudzinganyama, Brian

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Hondo, Dylan

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Musoko, Cuthbert

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Muzite, Blessed

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Chisoro, Tendai

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Chesa, Privilege

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Jaure, Keith

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