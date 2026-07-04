Brighton Chipungu
bowler
|Full name:
|Brighton Chipungu
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|6
|8
|Innings
|13
|6
|8
|Overs
|136.5
|48.0
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|1
|0
|Runs
|556
|244
|156
|Wickets
|15
|9
|3
|Avg
|37.06
|27.11
|52
|SR
|54.73
|32
|34
|Eco
|4.06
|5.08
|9.17
|BB
|5
|4
|2
|4w
|2
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|6
|8
|Innings
|10
|4
|3
|Not outs
|4
|3
|2
|Runs
|20
|2
|17
|Balls Faced
|88
|28
|18
|Avg
|3.33
|2
|17
|SR
|22.72
|7.14
|94.44
|Fours
|3
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|5
|1
|16
|Hundreds
|0
|0
|0