Brighton Chipungu

Brighton Chipungu

bowler

Full name:Brighton Chipungu
Nationality:Zimbabwe

Teams

2023 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches768
Innings1368
Overs136.548.017.0
Balls---
Maidens1210
Runs556244156
Wickets1593
Avg37.0627.1152
SR54.733234
Eco4.065.089.17
BB542
4w210
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches768
Innings1043
Not outs432
Runs20217
Balls Faced882818
Avg3.33217
SR22.727.1494.44
Fours301
Fifties000
Sixies000
Highest5116
Hundreds000

Another Players

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Tufail, Zaheer

Tufail, Zaheer

Mubaiwa, Wallace

Mubaiwa, Wallace

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Masike, Christophe

Masike, Christophe

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Takodza, Tinotenda Marshal

Takodza, Tinotenda Marshal

Jongwe, Luke

Jongwe, Luke

Gwandu, Trevor

Gwandu, Trevor