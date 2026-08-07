Danie van Schoor
bowler
|Full name:
|Danie van Schoor
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|11
|2
|Innings
|26
|10
|1
|Overs
|324.0
|64.5
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|48
|1
|0
|Runs
|1222
|293
|29
|Wickets
|31
|13
|0
|Avg
|39.41
|22.53
|0
|SR
|62.7
|29.92
|0
|Eco
|3.77
|4.51
|7.25
|BB
|8
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|11
|2
|Innings
|31
|8
|1
|Not outs
|5
|4
|0
|Runs
|248
|42
|11
|Balls Faced
|981
|95
|11
|Avg
|9.53
|10.5
|11
|SR
|25.28
|44.21
|100
|Fours
|20
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|29
|15
|11
|Hundreds
|0
|0
|0