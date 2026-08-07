Danie van Schoor

Danie van Schoor

bowler

Full name:Danie van Schoor
Nationality:Namibia

Teams

2024 Teams

Etosha Wildcats

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches19112
Innings26101
Overs324.064.54.0
Balls---
Maidens4810
Runs122229329
Wickets31130
Avg39.4122.530
SR62.729.920
Eco3.774.517.25
BB830
4w000
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches19112
Innings3181
Not outs540
Runs2484211
Balls Faced9819511
Avg9.5310.511
SR25.2844.21100
Fours2021
Fifties000
Sixies100
Highest291511
Hundreds000

Another Players

Mehmood, Taha

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Richardson, George Franklin

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Shikongo, Ben

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Khalid, Usman

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Wyk, Darren van

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Moffet, Ryan

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Nuuyoma, Tangi

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Lawer, Lawrence

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Nel, Dewald

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Van Lingen, Michael

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