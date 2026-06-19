T20 Namibia Tri-Series
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
Namibia vs Hong Kong, China
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
Namibia vs Nigeria
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
bowler
|Full name:
|Ben Shikongo
|Nationality:
|Namibia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|26
|2
|21
|33
|Innings
|14
|25
|2
|21
|32
|Overs
|87.0
|64.0
|35.0
|129.4
|85.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|2
|4
|9
|2
|Runs
|540
|413
|137
|805
|625
|Wickets
|16
|21
|4
|23
|30
|Avg
|33.75
|19.66
|34.25
|35
|20.83
|SR
|32.62
|18.28
|52.5
|33.82
|17.16
|Eco
|6.2
|6.45
|3.91
|6.2
|7.28
|BB
|3
|2
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|26
|2
|21
|33
|Innings
|8
|1
|4
|13
|1
|Not outs
|6
|0
|2
|8
|0
|Runs
|9
|0
|8
|18
|0
|Balls Faced
|37
|1
|68
|65
|1
|Avg
|4.5
|0
|4
|3.6
|0
|SR
|24.32
|0
|11.76
|27.69
|0
|Fours
|0
|0
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|0
|Highest
|2
|0
|4
|4
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
T20 Namibia Tri-Series
NAM
HKG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG
T20 Namibia Tri-Series
NAM
230
HKG
200
T20 Namibia Tri-Series
NAM
NIG