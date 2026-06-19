Ben Shikongo

Ben Shikongo

bowler

Full name:Ben Shikongo
Nationality:Namibia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches142622133
Innings142522132
Overs87.064.035.0129.485.5
Balls-----
Maidens62492
Runs540413137805625
Wickets162142330
Avg33.7519.6634.253520.83
SR32.6218.2852.533.8217.16
Eco6.26.453.916.27.28
BB32333
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches142622133
Innings814131
Not outs60280
Runs908180
Balls Faced37168651
Avg4.5043.60
SR24.32011.7627.690
Fours00000
Fifties00000
Sixies00000
Highest20440
Hundreds00000

Ben Shikongo Schedule & Results

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