Garry Terence Park
wicket keeper
|Full name:
|Garry Terence Park
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|62
|52
|Innings
|42
|32
|24
|Overs
|243.0
|155.4
|57.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|3
|0
|Runs
|974
|902
|433
|Wickets
|18
|18
|20
|Avg
|54.11
|50.11
|21.65
|SR
|81
|51.88
|17.1
|Eco
|4
|5.79
|7.59
|BB
|3
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|62
|52
|Innings
|79
|55
|40
|Not outs
|10
|10
|11
|Runs
|2354
|1071
|790
|Balls Faced
|5069
|1591
|713
|Avg
|34.11
|23.8
|27.24
|SR
|46.43
|67.31
|110.79
|Fours
|259
|79
|64
|Fifties
|14
|3
|4
|Sixies
|17
|7
|10
|Highest
|178
|74
|66
|Hundreds
|4
|0
|0