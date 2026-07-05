Garry Terence Park

Garry Terence Park

wicket keeper

Full name:Garry Terence Park
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Sporting Alfas

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches476252
Innings423224
Overs243.0155.457.0
Balls---
Maidens2230
Runs974902433
Wickets181820
Avg54.1150.1121.65
SR8151.8817.1
Eco45.797.59
BB343
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches476252
Innings795540
Not outs101011
Runs23541071790
Balls Faced50691591713
Avg34.1123.827.24
SR46.4367.31110.79
Fours2597964
Fifties1434
Sixies17710
Highest1787466
Hundreds400

Another Players

Sunderland, Jake

Sunderland, Jake

Walker, Darren Leigh

Walker, Darren Leigh

Hafiz, Shakeel Sultan

Hafiz, Shakeel Sultan

Libby, Andrew

Libby, Andrew

Ashraf, Waqar

Ashraf, Waqar

Ahmed, Awais

Ahmed, Awais

Crompton, Gary

Crompton, Gary

Pennick, Phill

Pennick, Phill

Smith, Greg

Smith, Greg

Quinlan, Paul

Quinlan, Paul