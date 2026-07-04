George Thomas Hankins

George Thomas Hankins

batsman

Full name:George Thomas Hankins
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Hornchurch

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches38168
Innings100
Overs2.100
Balls---
Maidens000
Runs1300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches38168
Innings59164
Not outs210
Runs121153524
Balls Faced250073339
Avg21.2435.666
SR48.4472.9861.53
Fours165531
Fifties750
Sixies420
Highest1169214
Hundreds100

Another Players

Whitlock, Marc

Whitlock, Marc

Wells, Myles Cooper

Wells, Myles Cooper

Gordon, Billy

Gordon, Billy

Murray, Paul

Murray, Paul

Hankins, Harry

Hankins, Harry

Sains, Christopher

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James, Mark

James, Mark

Vijay, Jalpesh

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Griffiths, Gavin

Griffiths, Gavin

Edwards, Luke

Edwards, Luke