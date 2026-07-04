George Thomas Hankins
batsman
|Full name:
|George Thomas Hankins
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|16
|8
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|2.1
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|13
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|16
|8
|Innings
|59
|16
|4
|Not outs
|2
|1
|0
|Runs
|1211
|535
|24
|Balls Faced
|2500
|733
|39
|Avg
|21.24
|35.66
|6
|SR
|48.44
|72.98
|61.53
|Fours
|165
|53
|1
|Fifties
|7
|5
|0
|Sixies
|4
|2
|0
|Highest
|116
|92
|14
|Hundreds
|1
|0
|0