Lindon Omrick Dinsley James

Lindon Omrick Dinsley James

wicket keeper

Full name:Lindon Omrick Dinsley James
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

President Xi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches521518
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches521518
Innings911217
Not outs707
Runs1446184188
Balls Faced00150
Avg17.2115.3318.8
SR00125.33
Fours0012
Fifties711
Sixies007
Highest706473
Hundreds000

Another Players

Lewis, Elron

Lewis, Elron

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Bascombe, Solomon

Bascombe, Solomon

Roberts, Rajiv

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Dabreo, Coby

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Allen, Ian

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Wilson, Luke

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Soleyn, Oswald

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Shallow, Kishore

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Warrican Jr, Irvin

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