Lindon Omrick Dinsley James
wicket keeper
|Full name:
|Lindon Omrick Dinsley James
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|15
|18
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|15
|18
|Innings
|91
|12
|17
|Not outs
|7
|0
|7
|Runs
|1446
|184
|188
|Balls Faced
|0
|0
|150
|Avg
|17.21
|15.33
|18.8
|SR
|0
|0
|125.33
|Fours
|0
|0
|12
|Fifties
|7
|1
|1
|Sixies
|0
|0
|7
|Highest
|70
|64
|73
|Hundreds
|0
|0
|0