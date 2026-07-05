Md Sulaiman Ali

Md Sulaiman Ali

all rounder

Full name:Md Sulaiman Ali

Teams

2023 Teams

Bscu Mu Plovdiv

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2121
Innings1717
Overs41.541.5
Balls--
Maidens00
Runs414414
Wickets1414
Avg29.5729.57
SR17.9217.92
Eco9.899.89
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2121
Innings1919
Not outs11
Runs251251
Balls Faced212212
Avg13.9413.94
SR118.39118.39
Fours2323
Fifties00
Sixies1111
Highest4949
Hundreds00

Another Players

Khan, Muhammad Hussain

Khan, Muhammad Hussain

Rehman, Faizan

Rehman, Faizan

Paul, Alwin

Paul, Alwin

Acharya, Parth

Acharya, Parth

Dasan, Kiran

Dasan, Kiran

Ibn-Haroon, Hudhayfah

Ibn-Haroon, Hudhayfah

Mahmood, Mohammad Sufyan

Mahmood, Mohammad Sufyan

Hussain, Ali

Hussain, Ali

Awais, Muhammad John

Awais, Muhammad John

Dambal, Rahul

Dambal, Rahul