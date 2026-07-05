Md Sulaiman Ali
all rounder
|Full name:
|Md Sulaiman Ali
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|21
|21
|Innings
|17
|17
|Overs
|41.5
|41.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|414
|414
|Wickets
|14
|14
|Avg
|29.57
|29.57
|SR
|17.92
|17.92
|Eco
|9.89
|9.89
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|21
|21
|Innings
|19
|19
|Not outs
|1
|1
|Runs
|251
|251
|Balls Faced
|212
|212
|Avg
|13.94
|13.94
|SR
|118.39
|118.39
|Fours
|23
|23
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|11
|11
|Highest
|49
|49
|Hundreds
|0
|0