Bscu Mu Plovdiv

Bscu Mu Plovdiv

Gender:Men

Players

2023 Players

Abischek Kumarasamy

Adithya Patnam

Ahsan Khan

Bulgaria

Ali Hussain

Alwin Paul

Faizan Rehman

Hudhayfah Ibn-Haroon

Kiran Dasan

Md Sulaiman Ali

Mohammad Sufyan Mahmood

Muhammad Hussain Khan

Muhammad John Awais

Muhammad Uzair

Parth Acharya

Rahul Dambal

Rajveer Midha

Roohaan Khalid Makhdoomi

Sahil Yasir

Saim Hussain

Bulgaria

Shivans Patel

Syed Ashrafi

Ubaydullah Ibn-Haroon

Umar Naveed

Vishnu Sureshbabu

Zain Abidi

Zain Asif

Zeryab Kiani

Statistics

T10 Bulgaria 2023

Matches Played14
Won5
Drawn0
Lost9
No result8

Another teams

Barbarians (Bul)

Barbarians (Bul)

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

MI London

MI London

West Indies A

West Indies A

Papua New Guinea

Papua New Guinea

South Africa A

South Africa A

Bangladesh A

Bangladesh A

Indonesia U19

Indonesia U19

Cc Yullis Mu Trakia

Cc Yullis Mu Trakia

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix