Follow us
2023 Players
Abischek Kumarasamy
Adithya Patnam
Ahsan Khan
Bulgaria
Ali Hussain
Alwin Paul
Faizan Rehman
Hudhayfah Ibn-Haroon
Kiran Dasan
Md Sulaiman Ali
Mohammad Sufyan Mahmood
Muhammad Hussain Khan
Muhammad John Awais
Muhammad Uzair
Parth Acharya
Rahul Dambal
Rajveer Midha
Roohaan Khalid Makhdoomi
Sahil Yasir
Saim Hussain
Shivans Patel
Syed Ashrafi
Ubaydullah Ibn-Haroon
Umar Naveed
Vishnu Sureshbabu
Zain Abidi
Zain Asif
Zeryab Kiani
T10 Bulgaria 2023
Barbarians (Bul)
Vtu Mu Pleven
MI London
West Indies A
Papua New Guinea
South Africa A
Bangladesh A
Indonesia U19
Cc Yullis Mu Trakia
Birmingham Phoenix