Meg Ogawa

Meg Ogawa

bowler

Full name:Meg Ogawa
Nationality:Japan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Japan Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches2
Innings2
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs18
Wickets1
Avg18
SR18
Eco6
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Meg Ogawa Schedule & Results

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