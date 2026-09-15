T20 Asian Games, Women
Japan vs India
T20 Asian Games, Women
JAP
IND
bowler
|Full name:
|Meg Ogawa
|Nationality:
|Japan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|T20i
|Matches
|2
|Innings
|2
|Overs
|3.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|18
|Wickets
|1
|Avg
|18
|SR
|18
|Eco
|6
|BB
|1
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20i
|Matches
|2
|Innings
|0
|Not outs
|0
|Runs
|0
|Balls Faced
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|0
|Hundreds
|0
T20 Asian Games, Women
JAP
IND