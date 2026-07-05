Mohammad Asaduzzaman

Mohammad Asaduzzaman

bowler

Full name:Mohammad Asaduzzaman

Teams

2023 Teams

Finland

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings99
Overs31.031.0
Balls--
Maidens00
Runs217217
Wickets55
Avg43.443.4
SR37.237.2
Eco77
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings22
Not outs11
Runs11
Balls Faced22
Avg11
SR5050
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Another Players

Garhwal, Parveen Kumar

Garhwal, Parveen Kumar

Arjunan, Akhil

Arjunan, Akhil

Mohammad, Raaz

Mohammad, Raaz

Rasheed, Atif

Rasheed, Atif

Nellancheri, Faheem

Nellancheri, Faheem

Mohan, Aravind

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Ali, Rizwan

Ali, Rizwan

Salonen, Nicholas

Salonen, Nicholas

Padhaal, Vanraaj

Padhaal, Vanraaj

Haider, Waqas

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