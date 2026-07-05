Mohammad Asaduzzaman
bowler
|Full name:
|Mohammad Asaduzzaman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|9
|9
|Overs
|31.0
|31.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|217
|217
|Wickets
|5
|5
|Avg
|43.4
|43.4
|SR
|37.2
|37.2
|Eco
|7
|7
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|2
|2
|Not outs
|1
|1
|Runs
|1
|1
|Balls Faced
|2
|2
|Avg
|1
|1
|SR
|50
|50
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|1
|Hundreds
|0
|0