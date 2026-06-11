Finland

Finland

Gender:Men

Players

2026 Players

Akhil Arjunan

Finland

Amjad Sher

Finland

Atif Rasheed

Finland

Ekhpelwak Kuchey

Faheem Nellancheri

Finland

Ghulam Abbas Butt

Finland

Hariharan Dandapani

Finland

Jonathan Oskari Pellervo Scamans

Finland

Jordan O'Brien

Finland

Mahesh Tambe

Finland

Muhammad Ziaur Rehman

Finland

Nicholas Salonen

Finland

Parveen Kumar Garhwal

Finland

Raaz Mohammad

Finland

Vanraaj Padhaal

Finland

Statistics

T20 Series Estonia vs Finland 2025

Matches Played3
Won2
Drawn0
Lost1
No result0

Finland Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

Another teams

Bulgaria

Bulgaria

Papua New Guinea

Papua New Guinea

New Zealand

New Zealand

Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors

Greece

Greece

Sweden

Sweden

Turkiye

Turkiye

A3

A3

Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

Japan

Japan