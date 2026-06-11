T20 Viking Cup
Austria vs Finland
T20 Viking Cup
AUS
86
FIN
89
Sweden vs Finland
T20 Viking Cup
SWE
107
FIN
108
Finland vs Norway
T20 Viking Cup
FIN
177
NOR
142
Sweden vs Finland
T20 Viking Cup
SWE
117
FIN
116
|Gender:
|Men
2026 Players
T20 Series Estonia vs Finland 2025
|Matches Played
|3
|Won
|2
|Drawn
|0
|Lost
|1
|No result
|0
T20 Viking Cup
AUS
86
FIN
89
T20 Viking Cup
SWE
107
FIN
108
T20 Viking Cup
FIN
177
NOR
142
T20 Viking Cup
SWE
117
FIN
116
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
SPA
FIN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
FIN
BUL
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
FIN
LUX
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
ISL
FIN