Mohammad Bilal Zalmai

Mohammad Bilal Zalmai

all rounder

Full name:Mohammad Bilal Zalmai

Teams

2026 Teams

Austria

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches88
Innings77
Overs26.026.0
Balls--
Maidens11
Runs138138
Wickets1414
Avg9.859.85
SR11.1411.14
Eco5.35.3
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches88
Innings77
Not outs11
Runs259259
Balls Faced148148
Avg43.1643.16
SR175175
Fours2323
Fifties00
Sixies1616
Highest111111
Hundreds11

Mohammad Bilal Zalmai Schedule & Results

Another Players

Khan, Baseer

Khan, Baseer

Messalhn, Samargol

Messalhn, Samargol

Tariq, Adeel

Tariq, Adeel

Zazai, Asif

Zazai, Asif

Zalmai, Bilal

Zalmai, Bilal

Simpson-Parker, M

Simpson-Parker, M

Singh, Ranjit

Singh, Ranjit

Singh, Karanbir

Singh, Karanbir

Arif, Zeshan

Arif, Zeshan

Kailash, Klair

Kailash, Klair