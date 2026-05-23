T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Croatia vs Austria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CRO
AUS
164
all rounder
|Full name:
|Mohammad Bilal Zalmai
|League
|T20i
|T20
|Matches
|8
|8
|Innings
|7
|7
|Overs
|26.0
|26.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|138
|138
|Wickets
|14
|14
|Avg
|9.85
|9.85
|SR
|11.14
|11.14
|Eco
|5.3
|5.3
|BB
|4
|4
|4w
|1
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|8
|8
|Innings
|7
|7
|Not outs
|1
|1
|Runs
|259
|259
|Balls Faced
|148
|148
|Avg
|43.16
|43.16
|SR
|175
|175
|Fours
|23
|23
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|16
|16
|Highest
|111
|111
|Hundreds
|1
|1
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CRO
AUS
164