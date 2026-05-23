Match details Croatia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

CRO
CRO
AUS
AUS

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Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Croatia won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 23, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Croatia Squad

PlayersHoughton Sam Ian, Carroll Connor, Hashmi Rashid, Newton Jared Richard, Tilley Oliver, Manzoor Saghar, Davidovic Nikola, Hall Damien, Curavic Andrija, Separovic Matija, Khan Sajid
BenchBosnjak Peter, Pejic Borna, Razmilic Anthony

Austria Squad

PlayersSingh Karanbir, Bilal Zalmai Mohammad, Naeem Amar, Randhawa Armaan, Asif Imran, Sultanzai Nageebullah, Iqbal Aqib Javed, Khan Baseer, Khogiyani Hekmat, Safi Irfan, Tariq Umair, Arif Zeshan
BenchCheema Mehar, Jha Kumud, Zalmai Bilal, Zalmai Waqar

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet