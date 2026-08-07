Padmakar Rajaram Surve

Padmakar Rajaram Surve

batsman

Full name:Padmakar Rajaram Surve
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3737
Innings2424
Overs3.08.03.08.0
Balls----
Maidens0000
Runs10581058
Wickets0202
Avg029029
SR024024
Eco3.337.253.337.25
BB0101
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches3737
Innings3737
Not outs0000
Runs199165199165
Balls Faced197169197169
Avg66.3323.5766.3323.57
SR101.0197.63101.0197.63
Fours24132413
Fifties1111
Sixies2323
Highest1286112861
Hundreds1010

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