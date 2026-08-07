Padmakar Rajaram Surve
batsman
|Full name:
|Padmakar Rajaram Surve
|Nationality:
|Indonesia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|3
|7
|Innings
|2
|4
|2
|4
|Overs
|3.0
|8.0
|3.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|10
|58
|10
|58
|Wickets
|0
|2
|0
|2
|Avg
|0
|29
|0
|29
|SR
|0
|24
|0
|24
|Eco
|3.33
|7.25
|3.33
|7.25
|BB
|0
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|3
|7
|Innings
|3
|7
|3
|7
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|199
|165
|199
|165
|Balls Faced
|197
|169
|197
|169
|Avg
|66.33
|23.57
|66.33
|23.57
|SR
|101.01
|97.63
|101.01
|97.63
|Fours
|24
|13
|24
|13
|Fifties
|1
|1
|1
|1
|Sixies
|2
|3
|2
|3
|Highest
|128
|61
|128
|61
|Hundreds
|1
|0
|1
|0