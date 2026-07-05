Pratik Desai
batsman
|Full name:
|Pratik Desai
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|16
|11
|Innings
|29
|5
|6
|Overs
|168.3
|35.0
|15.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|4
|0
|Runs
|583
|219
|132
|Wickets
|15
|7
|4
|Avg
|38.86
|31.28
|33
|SR
|67.4
|30
|23.25
|Eco
|3.45
|6.25
|8.51
|BB
|5
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|16
|11
|Innings
|52
|15
|11
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|1524
|368
|224
|Balls Faced
|3120
|424
|188
|Avg
|31.1
|26.28
|20.36
|SR
|48.84
|86.79
|119.14
|Fours
|204
|53
|25
|Fifties
|7
|0
|0
|Sixies
|4
|1
|5
|Highest
|205
|141
|43
|Hundreds
|4
|1
|0