Pratik Desai

Pratik Desai

batsman

Full name:Pratik Desai
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2023 Teams

San Diego Surf Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches311611
Innings2956
Overs168.335.015.3
Balls---
Maidens1940
Runs583219132
Wickets1574
Avg38.8631.2833
SR67.43023.25
Eco3.456.258.51
BB532
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches311611
Innings521511
Not outs310
Runs1524368224
Balls Faced3120424188
Avg31.126.2820.36
SR48.8486.79119.14
Fours2045325
Fifties700
Sixies415
Highest20514143
Hundreds410

Another Players

Chad, Breetzke

Chad, Breetzke

Khan, Muhammad Abbas

Khan, Muhammad Abbas

Patel, Snell

Patel, Snell

Sharma, Kairav

Sharma, Kairav

Reddy, Abhinay

Reddy, Abhinay

Prasad, Sabrish G

Prasad, Sabrish G