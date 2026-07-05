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2023 Players
Abhinay Reddy
Adit Gorawara
Adnesh Tondale
Burhanuddin Barmal
Chad Breetzke
Devam Srivastava
Gregory Robert Hay
New Zealand
KGD Fernando
Krishna Vemuri
Martin Owen Kain
Muhammad Abbas Khan
Narsingh Deonarine
Guyana
Nikhil Dutta
Canada
Nisarg Ketankumar Patel
USA
Pratik Desai
India
Sri Krishna Anantha Raju
Vedant Jain
Minor League 2023
Vizag Warriors
East Bay Blazers
Morrisville Raptors
Coastal Riders
Empire State Titans
New Jersey Stallions
Ft Lauderdale Lions
The Philadelphians
Rayalaseema Kings
Atlanta Lightning