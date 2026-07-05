San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhinay Reddy

Adit Gorawara

Adnesh Tondale

Burhanuddin Barmal

Chad Breetzke

Devam Srivastava

Gregory Robert Hay

New Zealand

KGD Fernando

Krishna Vemuri

Martin Owen Kain

New Zealand

Muhammad Abbas Khan

Narsingh Deonarine

Guyana

Nikhil Dutta

Canada

Nisarg Ketankumar Patel

USA

Pratik Desai

India

Sri Krishna Anantha Raju

Vedant Jain

Statistics

Minor League 2023

Matches Played10
Won3
Drawn0
Lost7
No result0

Another teams

Vizag Warriors

Vizag Warriors

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

Coastal Riders

Coastal Riders

Empire State Titans

Empire State Titans

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

The Philadelphians

The Philadelphians

Rayalaseema Kings

Rayalaseema Kings

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning