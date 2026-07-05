Rajdeep Dilipbhai Darbar
wicket keeper
|Full name:
|Rajdeep Dilipbhai Darbar
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|18
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|18
|Innings
|3
|8
|18
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|35
|149
|371
|Balls Faced
|85
|208
|336
|Avg
|11.66
|18.62
|21.82
|SR
|41.17
|71.63
|110.41
|Fours
|5
|19
|46
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|2
|Highest
|25
|46
|43
|Hundreds
|0
|0
|0