Rajdeep Dilipbhai Darbar

Rajdeep Dilipbhai Darbar

wicket keeper

Full name:Rajdeep Dilipbhai Darbar
Nationality:India

Teams

2023 Teams

The Philadelphians

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2818
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2818
Innings3818
Not outs001
Runs35149371
Balls Faced85208336
Avg11.6618.6221.82
SR41.1771.63110.41
Fours51946
Fifties000
Sixies012
Highest254643
Hundreds000

Another Players

Islam, Soripul

Islam, Soripul

Immanuel, Anirudh

Immanuel, Anirudh

Mantha, Varun

Mantha, Varun

Bhatia, Chiranshu

Bhatia, Chiranshu

Sharma, Aditya

Sharma, Aditya

P, Rohan

P, Rohan

Foo, Jonathan

Foo, Jonathan

Scott, Ryan

Scott, Ryan

Plunkett, Liam

Plunkett, Liam

Narine, Derick

Narine, Derick