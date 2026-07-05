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2023 Players
Aaron Johnson
Canada
Abdul Jabbar
Aditya Sharma
India
Anirudh Immanuel
Chiranshu Bhatia
Derick Narine
Deveshwari Prashad
Gauranshu Sharma
USA
Jonathan Alexander Foo
Netherlands
Juanoy Drysdale
Liam Edward Plunkett
England
Mario Rampersaud
Raj Rocky Nannan
Guyana
Rajdeep Dilipbhai Darbar
Ryan Scott
Sivaram Swarna
Soripul Islam
Supreet Madaan
Trinson Oclavia Carmichael
Minor League 2023
Coastal Riders
San Diego Surf Riders
Empire State Titans
Golden State Grizzlies
Atlanta Lightning
Ft Lauderdale Lions
Baltimore Royals
Chicago Kingsmen
Michigan Cricket Stars
Seattle Thunderbolts