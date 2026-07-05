The Philadelphians

The Philadelphians

Gender:Men

Players

2023 Players

Aaron Johnson

Canada

Abdul Jabbar

Aditya Sharma

India

Anirudh Immanuel

Chiranshu Bhatia

Derick Narine

Deveshwari Prashad

Gauranshu Sharma

USA

Jonathan Alexander Foo

Netherlands

Juanoy Drysdale

USA

Liam Edward Plunkett

England

Mario Rampersaud

Raj Rocky Nannan

Guyana

Rajdeep Dilipbhai Darbar

India

Ryan Scott

Sivaram Swarna

Soripul Islam

Supreet Madaan

Trinson Oclavia Carmichael

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Coastal Riders

Coastal Riders

San Diego Surf Riders

San Diego Surf Riders

Empire State Titans

Empire State Titans

Golden State Grizzlies

Golden State Grizzlies

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Chicago Kingsmen

Chicago Kingsmen

Michigan Cricket Stars

Michigan Cricket Stars

Seattle Thunderbolts

Seattle Thunderbolts