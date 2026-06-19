Liam Edward Plunkett

Liam Edward Plunkett

bowler

Full name:Liam Edward Plunkett
Nationality:England

Teams

2026 Teams

San Francisco Unicorns

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches138922158214158
Innings258722260205152
Overs443.1689.379.23984.51539.5498.4
Balls------
Maidens71141682502
Runs153640106271443385434019
Wickets4113525453282146
Avg37.4629.725.0831.8630.2927.52
SR64.8530.6419.0452.7732.7620.49
Eco3.465.817.93.625.548.05
BB9531155
4w16019121
5w1101111
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches138922158214158
Innings20501121613293
Not outs5194395036
Runs2386464243781675825
Balls Faced5096293401660630
Avg15.8620.83624.7320.4214.47
SR46.75102.7123.520100.9130.95
Fours31533012757
Fifties1102230
Sixies018104327
Highest5556181267241
Hundreds000300

Liam Edward Plunkett Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Liam Plunkett News

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All the details of Liam Plunkett cricket player's life are presented here: what is his motivation to win matches, how he trains and what is his life outside the cricket field.

Major League Cricket can be right up there just behind IPL, believes Liam Plunkett

Major League Cricket can be right up there just behind IPL, believes Liam Plunkett

Keeping in mind that ‘America is the biggest place in the world for sport’, Liam Plunkett is optimistic about the future of Major League Cricket. The former England pace bowler, in fact, feels MLC could surpass every other franchise league across the world, and will only be behind IPL.

Liam Plunkett11:16 AM, 01 September, 2021

Liam Plunkett to leave England to play in USA’s Major Cricket League

Liam Plunkett04:41 PM, 09 August, 2020

Reports | Tim Southee, Hafeez among list of 93 international players for Lankan Premier League

Liam Plunkett11:08 AM, 22 June, 2020

Shoaib Akhtar smirked at me on debut and said he was going to kill me, recalls Liam Plunkett

Liam Plunkett02:09 PM, 02 June, 2020

Would be nice to get involved with USA cricket after England snub, reveals Liam Plunkett

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