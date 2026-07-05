Robin Vitas
batsman
|Full name:
|Robin Vitas
|Nationality:
|Serbia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|6
|6
|Not outs
|4
|4
|Runs
|82
|82
|Balls Faced
|109
|109
|Avg
|41
|41
|SR
|75.22
|75.22
|Fours
|7
|7
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|Highest
|37
|37
|Hundreds
|0
|0