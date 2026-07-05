Robin Vitas

Robin Vitas

batsman

Full name:Robin Vitas
Nationality:Serbia

Teams

2023 Teams

Serbia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings66
Not outs44
Runs8282
Balls Faced109109
Avg4141
SR75.2275.22
Fours77
Fifties00
Sixies22
Highest3737
Hundreds00

Another Players

Sarenac, Matija

Sarenac, Matija

Yonwuren, Mene Ejegi Ayo

Yonwuren, Mene Ejegi Ayo

Burton, Wintley

Burton, Wintley

Jones, Michael

Jones, Michael

Johns-Wickberg, Nicholas Raymond

Johns-Wickberg, Nicholas Raymond

Tosic, Slobodan

Tosic, Slobodan

Ademi, Rahman

Ademi, Rahman

Dunbar, Leslie Adrian

Dunbar, Leslie Adrian

Gajic, Alister

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Dugic, Bogdan

Dugic, Bogdan