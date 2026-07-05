Robyn van Oosterom
batsman
|Full name:
|Robyn van Oosterom
|Nationality:
|Netherlands
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|4
|3
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|4
|3
|Innings
|4
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|15
|0
|Balls Faced
|36
|7
|Avg
|3.75
|0
|SR
|41.66
|0
|Fours
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|14
|0
|Hundreds
|0
|0