Robyn van Oosterom

Robyn van Oosterom

batsman

Full name:Robyn van Oosterom
Nationality:Netherlands

Teams

2023 Teams

Netherlands Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches43
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches43
Innings43
Not outs00
Runs150
Balls Faced367
Avg3.750
SR41.660
Fours10
Fifties00
Sixies00
Highest140
Hundreds00

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

Tomlinson, Kerry-Anne

Zwilling, Iris

Zwilling, Iris

van Vliet, Jolien

van Vliet, Jolien

Dekeling, Merel

Dekeling, Merel

Raad, Myrthe van den

Raad, Myrthe van den

Molkenboer, Phebe

Molkenboer, Phebe

Thomson, Annemijn

Thomson, Annemijn

Nicod, Lara Kathleen

Nicod, Lara Kathleen

Zwilling, Mikkie

Zwilling, Mikkie

Vermeire, Fenna

Vermeire, Fenna