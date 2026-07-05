Annemijn Hedwig Thomson

Annemijn Hedwig Thomson

batsman

Full name:Annemijn Hedwig Thomson
Nationality:Netherlands

Teams

2024 Teams

Netherlands Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches116
Innings10
Overs5.00
Balls--
Maidens00
Runs470
Wickets00
Avg00
SR00
Eco9.40
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches116
Innings110
Not outs02
Runs641
Balls Faced1690
Avg65.12
SR37.545.55
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest69
Hundreds00

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

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Oosterom, Robyn van

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Zwilling, Iris

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van Vliet, Jolien

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Dekeling, Merel

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Raad, Myrthe van den

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Molkenboer, Phebe

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Nicod, Lara Kathleen

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Zwilling, Mikkie

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Vermeire, Fenna

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