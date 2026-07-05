Annemijn Hedwig Thomson
batsman
|Full name:
|Annemijn Hedwig Thomson
|Nationality:
|Netherlands
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|1
|16
|Innings
|1
|0
|Overs
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|47
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|9.4
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|1
|16
|Innings
|1
|10
|Not outs
|0
|2
|Runs
|6
|41
|Balls Faced
|16
|90
|Avg
|6
|5.12
|SR
|37.5
|45.55
|Fours
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|6
|9
|Hundreds
|0
|0