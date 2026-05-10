Samadhi Samarakoon

Samadhi Samarakoon

all rounder

Full name:Samadhi Samarakoon
Nationality:United arab emirates
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs8
Wickets0
Avg0
SR0
Eco4
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Samadhi Samarakoon Schedule & Results

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby

Churms, Emily

Churms, Emily