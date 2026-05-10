Flora Bertwhistle

Flora Bertwhistle

all rounder

Full name:Flora Bertwhistle
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs18
Wickets0
Avg0
SR0
Eco9
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs2
Balls Faced6
Avg0
SR33.33
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Flora Bertwhistle Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby

Churms, Emily

Churms, Emily