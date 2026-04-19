One-Day Cup, League 2, Women
Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
341
WOR
186
Worcestershire Rapids vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
258
LEI
245
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
DER
WOR
Worcestershire Rapids vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
KEN
Worcestershire Rapids vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLA
Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
WOR
Worcestershire Rapids vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLO