Worcestershire Rapids

Worcestershire Rapids

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Amy Griffiths

Amy Maund

Amy Wheeler

Bryony Gillgrass

England

C Baker-Smith

Charlotte Roberts

Chloe Anne Hill

England

Clare Boycott

England

Daisy Egerton

Ebony Jade Tweats

England

Elicia Pollard

England

Emily Churms

Flora Bertwhistle

Gwenan Mai Davies

England

Hannah Hardwick

England

Imogen Hill

Jess Beach

Lucy Harris

Madison Windeatt

Maisie Wright

England

Meg Bishop

Megan Bishop

Olivia Gough

Phoebe Brett

England

Poppy Davies

England

Ruby Davis

England

Samadhi Samarakoon

United arab emirates

Sanya Khurana

Netherlands

Sophia Mitchell

Sophie Beech

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played5
Won2
Drawn0
Lost3
No result0

Worcestershire Rapids Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Hiims Hawks

Hiims Hawks

Kent

Kent

Glamorgan

Glamorgan

Middlesex

Middlesex

British And Irish XI

British And Irish XI

World Xi

World Xi

Europe XI

Europe XI

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers

City Challengers

City Challengers