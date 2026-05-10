Clare Boycott

Clare Boycott

all rounder

Full name:Clare Boycott
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs20
Wickets0
Avg0
SR0
Eco6.66
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs48
Balls Faced72
Avg0
SR66.66
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest24
Hundreds0

Clare Boycott Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby

Churms, Emily

Churms, Emily