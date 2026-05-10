Amy Maund

Amy Maund

batsman

Full name:Amy Maund
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs1.0
Balls-
Maidens0
Runs11
Wickets0
Avg0
SR0
Eco11
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs4
Balls Faced6
Avg0
SR66.66
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest2
Hundreds0

Amy Maund Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby

Churms, Emily

Churms, Emily