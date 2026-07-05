Sangram Singh
batsman
|Full name:
|Sangram Singh
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|83
|65
|20
|Innings
|71
|27
|0
|Overs
|428.1
|125.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|76
|7
|0
|Runs
|1298
|544
|0
|Wickets
|26
|14
|0
|Avg
|49.92
|38.85
|0
|SR
|98.8
|53.57
|0
|Eco
|3.03
|4.35
|0
|BB
|8
|3
|0
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|83
|65
|20
|Innings
|140
|63
|20
|Not outs
|7
|2
|4
|Runs
|4120
|1751
|404
|Balls Faced
|0
|0
|391
|Avg
|30.97
|28.7
|25.25
|SR
|0
|0
|103.32
|Fours
|0
|0
|38
|Fifties
|14
|10
|3
|Sixies
|0
|0
|5
|Highest
|215
|110
|65
|Hundreds
|10
|1
|0