Sangram Singh

Sangram Singh

batsman

Full name:Sangram Singh
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Jodhpur Sunrisers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches836520
Innings71270
Overs428.1125.00
Balls---
Maidens7670
Runs12985440
Wickets26140
Avg49.9238.850
SR98.853.570
Eco3.034.350
BB830
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches836520
Innings1406320
Not outs724
Runs41201751404
Balls Faced00391
Avg30.9728.725.25
SR00103.32
Fours0038
Fifties14103
Sixies005
Highest21511065
Hundreds1010

Another Players

Johrar, Vikas

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Agarwal, Devesh

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Prajapat, Bharat

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Sharma, Bharat

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Bhatt, Rahul

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Rajawat, Aman

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Dadhich, Ashutosh

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Khichar, Ravindra

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Joshi, Hemant

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Lamba, Abhimanyu

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