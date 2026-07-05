Sohail Khan

Sohail Khan

batsman

Full name:Sohail Khan

Teams

2025 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches24
Innings30
Overs31.00
Balls--
Maidens50
Runs1100
Wickets30
Avg36.660
SR620
Eco3.540
BB30
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches24
Innings34
Not outs20
Runs4652
Balls Faced8675
Avg4613
SR53.4869.33
Fours85
Fifties00
Sixies01
Highest2727
Hundreds00

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