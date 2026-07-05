Sohail Khan
batsman
|Full name:
|Sohail Khan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|2
|4
|Innings
|3
|0
|Overs
|31.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|5
|0
|Runs
|110
|0
|Wickets
|3
|0
|Avg
|36.66
|0
|SR
|62
|0
|Eco
|3.54
|0
|BB
|3
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|2
|4
|Innings
|3
|4
|Not outs
|2
|0
|Runs
|46
|52
|Balls Faced
|86
|75
|Avg
|46
|13
|SR
|53.48
|69.33
|Fours
|8
|5
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|Highest
|27
|27
|Hundreds
|0
|0