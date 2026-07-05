Kamran Hotak Kamron Khan

Kamran Hotak Kamron Khan

all rounder

Full name:Kamran Hotak Kamron Khan

Teams

2023 Teams

Afghanistan

Junior Champions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches352
Innings640
Overs59.032.00
Balls---
Maidens1110
Runs1581750
Wickets710
Avg22.571750
SR50.571920
Eco2.675.460
BB610
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches352
Innings452
Not outs311
Runs246120
Balls Faced899432
Avg2415.2520
SR26.9664.8962.5
Fours150
Fifties000
Sixies010
Highest112716
Hundreds000

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Dawoodzai, Faridoon

Dawoodzai, Faridoon

Khan, Naseer

Khan, Naseer

Arab, Yama

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Zurmati, Rahimullah

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Shah, Noman

Shah, Noman

Shah, Numan

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Durrani, Hizbullah

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Nasir, Hassan

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Ahmad, Qais

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