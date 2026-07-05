Kamran Hotak Kamron Khan
all rounder
|Full name:
|Kamran Hotak Kamron Khan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|2
|Innings
|6
|4
|0
|Overs
|59.0
|32.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|1
|0
|Runs
|158
|175
|0
|Wickets
|7
|1
|0
|Avg
|22.57
|175
|0
|SR
|50.57
|192
|0
|Eco
|2.67
|5.46
|0
|BB
|6
|1
|0
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|2
|Innings
|4
|5
|2
|Not outs
|3
|1
|1
|Runs
|24
|61
|20
|Balls Faced
|89
|94
|32
|Avg
|24
|15.25
|20
|SR
|26.96
|64.89
|62.5
|Fours
|1
|5
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|11
|27
|16
|Hundreds
|0
|0
|0