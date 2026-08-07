Steven James Paulsen
batsman
|Full name:
|Steven James Paulsen
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|5
|Innings
|2
|5
|1
|Overs
|5.0
|13.1
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|8
|85
|9
|Wickets
|0
|2
|0
|Avg
|0
|42.5
|0
|SR
|0
|39.5
|0
|Eco
|1.6
|6.45
|9
|BB
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|9
|5
|Innings
|5
|9
|4
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|135
|141
|111
|Balls Faced
|221
|212
|105
|Avg
|33.75
|15.66
|37
|SR
|61.08
|66.5
|105.71
|Fours
|19
|12
|6
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|3
|Highest
|90
|36
|45
|Hundreds
|0
|0
|0