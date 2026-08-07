Steven James Paulsen

Steven James Paulsen

batsman

Full name:Steven James Paulsen
Nationality:Australia

Teams

2023 Teams

Western Suburbs

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches395
Innings251
Overs5.013.11.0
Balls---
Maidens100
Runs8859
Wickets020
Avg042.50
SR039.50
Eco1.66.459
BB020
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches395
Innings594
Not outs101
Runs135141111
Balls Faced221212105
Avg33.7515.6637
SR61.0866.5105.71
Fours19126
Fifties100
Sixies003
Highest903645
Hundreds000

Another Players

Mcneilly, Harry

Mcneilly, Harry

Sabburg, Chris

Sabburg, Chris

Nair, Arjun

Nair, Arjun

Sippel, Jared

Sippel, Jared

Davis, Luke

Davis, Luke

Snell, Isaiah

Snell, Isaiah

Watterson, Aidan

Watterson, Aidan

Campbell, Tom

Campbell, Tom

Tooley, Rex

Tooley, Rex

Connolly, Cooper

Connolly, Cooper