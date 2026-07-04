RC Dresden Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

RC Dresden

Kumar, Amit

Surendra, Prasad

India

Mobarak, Hossain

Bangladesh

Day, Tamaljit

India

Islam, Foqrul

Chandnani, Kapil

Germany

kamboj, Sandeep

Germany

Grover, Rahul

Germany

Yousefzai, Mustafa Khan

Germany

Chakankar, Vivek Nandkumar

Germany

Rajput, Azam Ali

Germany

Rasool, Gulzar

Germany

Zadran, Belal

Germany

Tariq, Almas

Patil, Ganesh

Germany

Vikas, Manjunatha

India

Kumar, Sachin

India

Shanku, Bhowmick

Khan, Shahrukh

Germany

Patel, Gaurav

India

Patil, Karan Suryakant

India

Ishtiaq, Muhammad

Rahul, Akkineni Ashwini

Laila, Kannan Udayabhanu Pillai

Omid, Mohammadi

Devaruppula, Manideep

Hakimi, Aminullah

Alias, Albin

Riaz, Danial

Mamillapalli, Gangadhar

Safi, Akmal

Annadata, Achyuth

Virk, Waqas

Germany