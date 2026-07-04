Follow us
Zeeshan, Muhammad
Mahmood, Nasir
Switzerland
Fletcher, Kenardo
Sher, Falak
Abbas, Ali
Sasikumar, Sarvanamurthu
Garg, Vivek
Khan, Haroon
Waqar, Muhammad
Safi, Sangul
Mohabattullah, Safi
Safi, Fazli Khan
Khogiyani, Salman
Mohammad, Khogiani Sher
Gul, Safi Alah
Khan, Haider Akbar
Khogiyani, Hekmat
Najibzad, Shoaib
Mohammad, Asif
Ahmadzei, Temor
Khugiani, Mohammad
Thayalan, Dilakshan
Muhammad, Asif
Jafer, Muhammad
Ahmed, Arsalan
Raza, Mohsin
Abdulrahimzai, Nasibullah
Ahmadzai, Salman
Sarwari, Sheraz