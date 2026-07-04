St Gallen Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

St Gallen Cc

Zeeshan, Muhammad

Mahmood, Nasir

Switzerland

Fletcher, Kenardo

Switzerland

Sher, Falak

Abbas, Ali

Sasikumar, Sarvanamurthu

Garg, Vivek

Khan, Haroon

Waqar, Muhammad

Safi, Sangul

Mohabattullah, Safi

Safi, Fazli Khan

Khogiyani, Salman

Mohammad, Khogiani Sher

Gul, Safi Alah

Khan, Haider Akbar

Khogiyani, Hekmat

Najibzad, Shoaib

Mohammad, Asif

Ahmadzei, Temor

Khugiani, Mohammad

Thayalan, Dilakshan

Muhammad, Asif

Jafer, Muhammad

Ahmed, Arsalan

Raza, Mohsin

Abdulrahimzai, Nasibullah

Ahmadzai, Salman

Sarwari, Sheraz

Switzerland