Prague Spartans Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Prague Spartans

Ozturk, Mecit

Turkiye

Thakur, Dheeraj

Shah, Jawad

Tyagi, Neeraj

Czechia

Garnaik, Sobhn

Noori, Riaz Ahmad

Noori, Fayaz Ahmad

Afghanistan

Muralinathan, Swaroop

Chellappa, Chakravarty

Venkataswamy, Kranthi

Wani, Suhaib

Panipichai, Jinnu Panilet

Balakrishnan, Kasi Vishwanathan Puthucode

Konda, Arun

Madhireddy, Sagar

Arya, Ashutosh

Ramachandran, Prasad

Kumar, Vignesh Manohar

Purandhar, Naveen

Ravi, Shanmugam

Kumar, Sandeep

Nalanagula, Anishkumar

Rayaprolu, Aditya

Saxena, Varun

Kumar, Vasanth

Gupta, Shubham

Babu, Siddid

Rajendiran, Arun

Sumathi, Gnaanesh

Patel, Jaynil