Roma Capannelle Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Roma Capannelle

Ali, Mehboob

Kekulawala, Kevin

Weerasinghe, Yohan Malik

da Costa, Massimo

Italy

Kurukulasuriya, Thushara

Italy

Morettini, Michele

Italy

Jayarajah, Leandro

Italy

Ciprotti, Luca

Khan, Bilal Muhammad

Niaz, Adnan

Bertoni, Francesco

Hamza, Amir

Cetnikovic, Boris

Aurang, Zaib

Ghulam, Ahmer

Italy

Sabelli, Alessandro

Ghulam, Ali

Italy

Safi, Badar

Italy

Kirby, Dane

Italy

Ali, Sumair

Italy

Raghavan, Karthik

Ethige, Denish Silva

Anton, Suresh

Ahmmad, Ijaz

Rahman, Anisur

Jayarajah, Alfonso

Mudiyanselage, Hashan

Fernando, Beavan Vithushan

Fernando, Stefaan Nithushaan

Ahmed, Israr

Silva, Venus