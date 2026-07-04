Roma Bangla Morning Sun Cricket Team Players

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Roma Bangla Morning Sun

Ahmed, Anik

Bangladesh

Chowdhury, Shoel

Bangladesh

Arif, Shajahan

Janal, Rifat

Mohsin, Ahmed

Siddique, Mohammad Abu Baquer

Rezaul, Alam

Abbas, Ali

Italy

Mojammel, Monsur

Bangladesh

Rahman, Saidur

Bangladesh

Bhuiyan, Aktaruzzaman

Bangladesh

Abdul, Kadir

Bangladesh

Mahmud, Nahid

Bangladesh

Islam, Rifat

Bangladesh

Raihan, Sharif

Bangladesh

Rahman, Emon

Italy

Ahmed, Rajib

Bangladesh

Chandra, Bikash Bhomic

Amin, Munsurul

Bhuyain, Md Bilal Hossain

Islam, Mosabbir

Md, Imran

Al, Md Maruf Md Ali Imam

Hossain, Moazzem

Nayeem, MD

Shiam, Mehedi Hasan

Sagor, Ronabir

Saleem, Ibrar

Nath, Kolon

Shumon, Shumon

Islam, Hira Saiful Islam

Islam, Sojib